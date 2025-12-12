センコーグループホールディングスは続伸している。１１日の取引終了後に関東財務局に提出された変更報告書で米国の投資顧問会社ダルトン・インベストメンツによる株式保有割合が６．１０％から７．１０％に上昇したことが判明したことを受けて、需給思惑的な買いが入っているようだ。保有目的は、株価が過小評価されており魅力的な投資機会であると考えて長期的に保有することとしており、またコーポレ