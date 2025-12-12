ＰＯＰＥＲがストップ安の水準となる前営業日比１５０円安の６７３円でウリ気配となっている。同社は１１日の取引終了後、２５年１０月期の単独決算発表にあわせ、２６年１０月期の業績予想を公表。今期の売上高は前期比２．６％増の１４億２５００万円、経常利益は同５１．７％減の８３００万円を見込む。減益予想を示したとあって、失望売りがかさんだようだ。 ２５年１０月期の売上高は前の期比２９．７％増の１３億８９