「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１２日午前１０時現在で、ＷＯＷＯＷが「売り予想数上昇」で３位となっている。 １２日の東京市場で、ＷＯＷＯＷは反発しているものの戻りは限定的。足もとでの解約件数の増加が売り予想数上昇につながっているようだ。 同社は２日、１１月の新規加入者が４万１６３３件、解約が６万１４２９件になったと発表。差し引き１万９７９６件となり、２カ月連続