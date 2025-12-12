ロココが大幅反発している。１１日の取引終了後、２５年１２月期の期末一括配当予想を２５円から３５円（前期３０円）へ増額修正したことが好感されている。 また、この日の寄り前には、生成ＡＩ関連アプリ・システム開発を手掛けるＡｕｔｏｍａｇｉｃａ（東京都目黒区）株式の７０．０３％を取得し連結子会社化すると発表した。多くの取引先に対してＡｕｔｏｍａｇｉｃａのサービスを提供することで、売り上げ拡大に