AC長野パルセイロは12日、藤本主税監督の契約更新を発表した。藤本監督は今季から長野の監督に就任するも、1年目はJ3で自動残留圏ワーストの19位に終わった。来季に向けて以下のようにコメントしている。「強い決意の中で、全身全霊でクラブのため、チームのために邁進して参ります。2026シーズンはまず百年構想リーグとなります。勝ちにこだわる姿勢を全面に出し、躍動感のある、エキサイティングで、エネルギッシュなチーム