J2の藤枝MYFCは12日、槙野智章氏(38)が来シーズンから監督に就任することを発表した。槙野氏は元日本代表DFでロシアワールドカップにも出場し、2022年に現役を引退。翌年に品川CCセカンドの監督に就任すると、昨年からは神奈川県リーグ1部を戦う品川CCを指揮した。1年目は3位、2年目は4位。今月8日にはJクラブを率いるために必要なJFA Proライセンスの取得が発表されていた。槙野氏は藤枝を通じて「サッカーと時間(とき)を刻