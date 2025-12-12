AC長野パルセイロは11日、関東学院大のMF野嶋圭人(22)が来季加入内定となったことを発表した。野嶋は神戸国際大高出身で、関東大学リーグ2部を戦った今季は14得点で得点ランキング2位。ベストイレブンにも選出された。長野は「ゴールに直結するプレーを武器とするレフティ。狭い局面においても打開する技術に優れ、攻守においてアグレッシブで90分タフに戦える選手」と紹介している。以下、クラブ発表のプロフィールとコメン