E&Iクリエイション株式会社は、交換レンズ「SG-image AF 85mm F1.8 STM」を12月12日（金）に発売した。35mmフルサイズのイメージセンサーに対応する中望遠単焦点レンズ。対応マウントはソニーE、ニコンZ。 フィルター径Φ58mm、約380g（ソニーE用）の大口径中望遠レンズ。ソニー純正の「FE 85mm F1.8」に近いサイズ感・重量だが、純正品にない絞りリングを備えている。本体は金属外装