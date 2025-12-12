「株式会社音楽と人」が出版する、男性アイドルを中心としたエンタメ誌「QLAP！」（クラップ）編集部の公式Xが12日に更新され、2026年2月号をもって休刊することを発表した。若年層の購読離れやネットメディアの台頭により、昨今は人気雑誌の休刊が相次いでいる。この日同誌編集部は「QLAP!休刊のお知らせ」とし「2026年2月号(1月15日発売)を最終号とし、QLAP!は定期刊行を終了します」と休刊を発表。2011年の創刊から14年の