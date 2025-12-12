2件の懲戒処分 合計4人が停職に パワハラや無免許運転をしたとして、陸上自衛隊第8師団に所属する自衛官4人が懲戒処分されました。 【写真を見る】「コミュニケーションのつもりで」部下3人を日常的に平手打ち 1人が報告し40代自衛官が停職処分に 無免許運転でも3人停職陸上自衛隊第8師団 パワハラで停職5か月 停職5か月の処分を受けたのは、陸上自衛隊北熊本駐屯地第42即応機動連隊の1等陸曹（47）です。 1等陸曹