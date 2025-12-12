歌手でモデルの安田レイ（32）が12日、偽膜性声帯炎と診断され「声が完全に回復するまでには最低でも1ヶ月の安静が必要と診断され、現状では歌うことが困難であると判断いたしました」と明らかにした。その上で、翌13日に予定していた「“HALF TIME SHOW Powered by Sony Music Entertainment(Japan)Inc.”」への出演を延期すると発表した。安田は、21年の日本テレビ×Hulu共同制作ドラマ「君と世界が終わる日に」の挿入歌「Not th