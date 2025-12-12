【The Game Awards 2025】 12月12日9時30分～ 配信 「The Game Awards 2025」にて、アクション「Star Wars: Fate of the Old Republic」が発表された。発売日および価格は未定。 本作は「スター・ウォーズ」シリーズの新作タイトル。ジャンルは1人用のアクションRPGゲームになっており、「Mass Effect」シリーズを手掛けたゲームクリエイタ&#12540