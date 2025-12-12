米Googleは現地時間12月11日、AIを活用したWebブラウザの実験プロジェクト「Disco」と、その中核機能である「GenTabs」を発表した。バックエンドには最新の大規模AIモデル「Gemini 3」が用いられ、ユーザーがブラウザで開いている複数のタブやチャット履歴をAIが解析し、目的に応じたWebページ（Webアプリ）を自動生成する。従来の「検索」や「閲覧」の概念を再構築しようとする試みである。同社の実験的プロダクトを扱う「Google