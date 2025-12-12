サッカー日本代表、イングランドとの親善試合決定に反響日本サッカー協会（JFA）は10日、日本代表がイングランド代表と来年3月31日（現地時間）に国際親善試合を行うと発表した。強豪国とのマッチメイクに歓喜の声が上がる一方、ネット上ではある懸念の声も寄せられている。サッカーの聖地ウェンブリー・スタジアムで行われる一戦。来年6月に開幕する北中米ワールドカップ（W杯）に向けて、日本にとって貴重な強化の場となる。