動きまわるようなシーンでも窮屈感を覚えにくいウエストゴムのパンツは、思わず毎日手に取りたくなる存在。リラックスしたいオフの日だけでなく、キレイ見えを意識したいオンの日にも穿けそうな楽ちんパンツを【ハニーズ】で発見しました！ コーデュロイ素材にテーパードシルエットと、ウエストゴムながらルーズな印象に見えにくい工夫が詰まったパンツ、ぜひチェックしてみて。 コー