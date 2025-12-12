【モデルプレス＝2025/12/12】雑誌「QLAP！」（音楽と人）の公式X（旧Twitter）が、12月12日に更新された。2026年2月号（1月15日発売）をもって、休刊することを発表した。【写真】人気STARTOアイドルが務めた最新号の表紙◆「QLAP！」休刊を発表投稿では「2026年2月号（1月15日発売）を最終号とし、QLAP！は定期刊行を終了します」と報告。「2011年の創刊から14年の長きにわたり、弊誌をお手にとってくださり、本当にありがとうご