◆第６１回中日新聞杯・Ｇ３（１２月１３日、中京・芝２０００メートル）枠順決定＝１２月１２日出走馬１８頭の枠順が決定した。前走魚沼Ｓを直線一気で制し、近親にアランカールがいる、シンハナーダ（牡４歳、美浦・国枝栄厩舎、父レイデオロ）は７枠１４番からスタートする。２、３勝クラスを連勝し、重賞初挑戦のファミリータイム（牡４歳、栗東・石坂公一厩舎、父リアルスティール）は２枠４番。ラストランで武豊騎手と初