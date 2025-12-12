雑誌『サライ』の1月号付録に陶磁器ブランド「ノリタケ」製の「ドラえもん ミニ・イヤープレート」が登場。日本の美意識を活かした繊細なデザインや、高い品質と品格で世界中で愛されるブランド、「ノリタケ」。ノリタケの歴史は、貿易商として日本の骨董や雑貨を輸出していた森村一左衛門らが、パリ万国博覧会（1889年）で美しく絵付けされたヨーロッパ製の陶磁器を目の当たりにし、日本でも白く均質なベースに精緻な絵柄の陶磁器