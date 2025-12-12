銀座コージーコーナーから、ディズニーデザインの年末年始限定スイーツギフトが登場。着物姿の「ミッキーマウス」デザインで新年のお祝いムードが高まる、「和モダンなお正月」をテーマにした焼菓子ギフトが発売されます☆ 銀座コージーコーナー ディズニー「年末年始スイーツギフト」  価格：1,080円（税込）販売期間：2025年12月26日（金）〜2026年1月中旬頃内容：バターマドレーヌ3個、いちごマドレーヌ2個