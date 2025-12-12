GDEPソリューションズが、同社のオリジナル液冷GPUワークステーション「AquSysシリーズ」に新構成となる「eGPUタイプ」を追加し、2025年12月12日より提供を開始。既存のワークステーションを買い替えることなく、データセンター向けの高性能GPUを外付けで導入できる画期的なソリューションが登場。 GDEPソリューションズ「AquSys eGPUタイプ」  提供開始日：2025年12月12日対応GPU：NVIDIA H200 NVL / H100 NVL 等