銀座にある高知県アンテナショップ「まるごと高知」が、シンガーソングライターの竹内藍さんを「まるごと高知土佐酒アンバサダー」に認定し、土佐酒の魅力を発信するプロジェクトを展開。YouTubeでの動画公開や、定期的なライブイベントを通じて、高知の地酒の新しい楽しみ方を提案します。 高知県地産外商公社「まるごと高知」  動画公開日：2025年12月10日ライブ開催日：2026年2月12日場所：高知県アンテナショッ