宇都宮市では１０日、年末における事件や事故、火災を予防するため、警察や市の職員、地域住民らが各地を巡回し、点検を行いました。 栃木県警では毎年年末が近づくこの時期に県内それぞれの地域で、住宅や商業施設などを巡回して防犯と防火の点検を行っています。 このうち、宇都宮南警察署管内では大型商業施設に警察や市の職員、消防団、それにボランティアが集まり来店者にチラシを配って防犯を呼び掛けました。 その後、参