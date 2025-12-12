栃木県内の定点医療機関で１２月７日までの１週間に報告された感染症の患者数が１１日発表され、インフルエンザが２週連続で減少となっています。 １２月１日から７日までの１週間に報告されたインフルエンザの患者数は、県内全域で２，０１２人でした。 前の週から６９４人減って、２週連続で減少しています。 また１つの医療機関あたりでは前の週から１６．０２人減って４２．８１人でした。 ただ、依然としてすべての地区で