クリスマスまで２週間となり、那須町の小学校では、児童たちが本場のフィンランドからやってきたあの人と交流を深めました。 那須町の田代友愛小学校にやってきたのは、白いひげに赤い服をまとったサンタクロース。 「サンタの国」として知られるフィンランドのロヴァニエミ市から認定を受けた「サンタクロース」で全児童約１４０人と交流しました。 サンタクロースの訪問は、町内にある複合施設「フィンラン