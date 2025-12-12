「もし自分が知事になったら、こんなことをしてみたい」というテーマで小学生から募集した作文コンテストの表彰式が１１日、栃木県公館で行われました。 作文コンテスト「ジュニア知事さん」は、栃木県内の小学４年生から６年生を対象に、ふるさと・とちぎへの関心を高めてもらおうと毎年行われています。今年度は合わせて７１７点の応募があり、このうち知事賞に１７人が選ばれました。 表彰式では、受賞した「ジュニア知