全米販が発行している「おこめ券」鈴木憲和農相は12日の閣議後会見で、物価高対策で活用を促す「おこめ券」について、発行元の全国米穀販売事業共済協同組合（全米販）が通常より1枚当たり23円安い477円で自治体に販売する方針だと明らかにした。経費率が高いとして敬遠する動きが出ており、割引でもう一つの発行元のJAグループと足並みをそろえ、批判をかわす構えだ。全国農業協同組合連合会（JA全農）は11日に、通常より15円