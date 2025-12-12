少考の後に切り出し牌に、周囲は騒然となるしかなかった。「大和証券Mリーグ2025-26」12月11日の第1試合に出場したBEAST X・中田花奈（連盟）が、放銃やむなしといった状況から、突如の“ビタ止め”を披露。見ている者たちの予想を超え、驚かせた。【映像】全てお見通し！？中田花奈、驚きの“ビタ止め”シーン昨シーズンまでの2年間、個人成績では常に最下位レベルと苦しんでいた中田だが、今期は新たにチームに加わった下石