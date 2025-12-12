サトウ食品は、パックごはんと包装餅製品を来年3月2日出荷分から値上げする。「サトウのごはん」47品について、希望小売価格を約12％アップ。昨年12月から数えて4回目の価格改定となり、この間のトータルで6〜7割前後の値上げとなる計算。また「サトウの切り餅・まる餅」は30品を約16％アップ。今年3月から3回目の改定となり、トータルで5割前後の値上げ。原料米の急激な価格高騰に加え、資材や人件費、物流費などの諸コス