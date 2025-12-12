◆【銀座エリア】クリスマスの夜はロマンティックな“高層階ディナー”を。東京タワーの輝きや、地上200mのパノラマ夜景も。画像：HARMONY／ザロイヤルパークホテルアイコニック東京汐留気づけば今年ももうすぐクリスマス。“忘れられない夜を演出したい人”が選ぶのは、やっぱり高層階でディナー。きらめく夜景に包まれる特別な空間は、大切な人を喜ばせたいクリスマスデートにぴったり。写真に残したくなる美食とロマンティック