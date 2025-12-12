「毎月の生活費が足りない」「将来の年金が不安」──物価上昇や社会制度の不確実性により、働く世代の多くが生活設計に強い不安を抱えている。 月間1,200万人が利用する求人情報の一括検索サービス【求人ボックス】では、全国の働く人を対象に「仕事と暮らしの実態調査」を実施。第一弾では「働く人々の職場満足度や仕事選びの動機、今後の働き方への意識」、第二弾では「キャリアの価値観と不安感」、第三弾では「スキル