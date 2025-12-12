J２の藤枝MYFCが12月12日、新監督に槙野智章氏が就任すると発表した。Jリーグ百年構想リーグならびに2026-27シーズンよりチームを指揮する。広島県出身で現在38歳の槙野氏は、サンフレッチェ広島、ドイツのケルン、浦和レッズ、ヴィッセル神戸でプレー。日本代表としても活躍し、2018年のロシア・ワールドカップに出場するなど、38キャップをマークした。2022シーズン限りで引退後は、持ち前の明るいキャラクターでメディア