リッチェルのベビー用品部門は、赤ちゃんのできた、うれしい、やってみたいという気持ちを引き出す「TLI（以下トライ）シリーズ」のラインアップとして、赤ちゃんの歯みがき習慣をサポートする「トライ つよもち乳歯ブラシシリーズ」を12月9日からリッチェル公式ウェブショップで発売を開始し、全国のベビー用品専門店などで販売している。一生使う歯のために、乳歯の時期から赤ちゃんの歯みがき習慣を身に付けておくことが大事だ