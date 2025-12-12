12日午前の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝155円台後半で取引された。午前10時現在は前日比36銭円高ドル安の1ドル＝155円68〜69銭。ユーロは32銭円安ユーロ高の1ユーロ＝182円78〜81銭。11日に発表された指標で米国の雇用情勢の不調が意識され、ドルを売って円を買う動きが先行した。市場では「来週に日銀の金融政策決定会合を控え、様子を見る投資家が多い」（外為ブローカー）との声があった。