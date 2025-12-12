タレントの香取慎吾が最新のプライベートショットを公開し、反響が寄せられている。【映像】激変した姿＆「痩せた!?」香取慎吾の近影2025年10月24日、香取はInstagramで、原始人へと変貌を遂げた個人事業主向けファクタリングサービス「ペイトナー」のCM撮影オフショットを披露。「や〜だ 誰かと思ったわ」「違う人みたいでびっくりしたぁ」など、驚きの声が寄せられていた。香取慎吾、最新のプライベートショットを公開12月