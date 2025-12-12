篠塚和典が語る今季の巨人総括投手編（野手編：巨人の野手陣に「しつこく言いたい」課題岡本和真が抜けるかもしれない危機をどう乗り越える？＞＞）篠塚和典氏に聞く、今季の巨人総括。後編では、苦しんだ投手陣についての見解を聞いた。勝ち頭の山粼は11勝４敗と貯金を作ったが......photo by Sankei Visual【先発は３本柱ではなく、５、６本の柱が必要】――今季の先発陣を振り返っていかがですか？篠塚和典（以下：