【短期連載】証言・棚橋弘至〜上村優也インタビュー（後編）連載記事一覧はこちら＞＞新日本プロレスの顔として黄金期を築き上げ、2026年１月４日の東京ドームでリングに別れを告げる棚橋弘至。現役引退後は社長業に専念し、"リングから経営へ"戦場を移す。一方で、少年時代にノートへ描いた理想像をいま現実へと近づけている男がいる。上村優也──棚橋の背中を見て育ち、闘い、そして「正統派のど真ん中」を継ぐ覚悟を口にした