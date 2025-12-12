新生DCユニバース『スーパーマン』（2025）に続く新作映画『スーパーガール』が、2026年夏に日本公開となることが決定した。配給はワーナー・ブラザース ジャパンに変わって東和ピクチャーズ・東宝。 主人公は、スーパーマン／クラーク・ケントの従妹、スーパーガール／カーラ・ゾー＝エル。『スーパー