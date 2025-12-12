ＴＢＳの南波雅俊アナウンサーと赤荻歩アナウンサーが１２日、「ラヴィット！」（月〜金曜午前８時）に出演。「好きな男性アナウンサーランキング２０２５」を生放送で発表し、南波アナが１位、赤荻アナが２位を獲得した。南波アナは昨年の２位から、赤荻アナは６位から順位を大きく上げた。順位が発表されると２人は絶句。２人とも番組スタッフから胴上げされた。ＭＣを務める麒麟の川島明から「赤荻さん、おめでとうございま