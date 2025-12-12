鈴木哲生さんはグラフィックデザイナーで、多摩美術大学非常勤講師。オランダのハーグ王立美術アカデミー修士課程修了。タイポグラフィーをはじめレタリング、ロゴ、イラスト、ウェブサイト、エディトリアルなどを手がける。本書は初の絵本。図版は本書の１６、１７ページから当たり前のように使う漢字だけれど、その一つ一つが、大昔に自分たちと同じように生きて、暮らしていた人が、考え悩んで作ったものなのだ、というのはよ