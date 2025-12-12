【The Game Awards 2025】 12月12日9時30分～ 配信 「The Game Awards 2025」にて、プレイステーション 5/Steam用アクション「STUPID NEVER DIES」が発表された。 本作はGPTRACK「Devil May Cry」シリーズや「Dragons Dogma」、「BIOHAZARD」シリーズのクリエイター達が結集したスタジオ「GPTRACK50」が開発するアクションゲーム。 「TGA2025」で