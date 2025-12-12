ZEROBASEONEが、日本での圧倒的な人気を改めて証明した。【写真】「新宿にいたなんて」ソン・ハンビン、“東京出没SHOT”日本のファッション誌『anan』は最近、公式SNSを通じて、ZEROBASEONEが揃って登場した『anan』2476号のスペシャルエディション表紙を公開した。公開された表紙のZEROBASEONEは、穏やかな笑顔とぬくもりのある雰囲気で、温かな冬の感性を表現している。9人のメンバーは肩を組むなど、互いに寄り添う姿で、青春