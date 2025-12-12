女性はいくつになってもヒロインを夢見るもの。どんな女性も、一度は「非現実的な告白をされてみたい！」と願うようです。そこで今回は、アンケートを参考に「実は女性が憧れている少女マンガのような告白」をご紹介します。【１】付き合ってもいないのに「僕と結婚してください！」とプロポーズされる。「手もつないでいない状況で、勢い余ってプロポーズ…あり得ないけど憧れます」（２０代女性）というように、結婚が現実味を帯