【Figuarts Zero chouette シャンプー】 発売日：11月22日頃 参考価格：13,200円 セール価格：10,011円 楽天ブックスは、BANDAI SPIRITSから発売中のフィギュア「Figuarts Zero chouette シャンプー」を参考価格から24％オフの10,011円で販売している。 本製品は、TVアニメ「らんま1/2」より「シャンプー」をFiguarts Zero chouetteシリ