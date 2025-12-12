路線バスの車内で面識のない女子高校生の体を触るなどしたとして、千葉県の県立高校の教諭が逮捕されました。不同意わいせつの疑いで逮捕されたのは、千葉県立千葉女子高等学校の教諭・早田悠馬容疑者です。警察によりますと、早田容疑者は10日夜、浦安市内を走行中の路線バスの車内で、面識のない県内に住む10代の女子高校生の体を下着の上から触るなどした疑いがもたれています。早田容疑者は帰宅途中で、混雑する車内で女子高校