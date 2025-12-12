【ヤマヒロのぴかッと金曜日】今月７日、亡き父の十七回忌の法要が営まれた。生前、口数も少なく決してでしゃばることのなかった父の人生を物語るような小春日和の穏やかな日差しの中、お寺さんの読経が心地よい。神妙な面持ちで姿勢を正し、せめてこういう時こそゆっくり父と向き合おうと思ったのだが、すぐに正座している足がしびはじめた。『アカン。こういう時は気が紛れるようなことを考えた方がいい』。そういえば、