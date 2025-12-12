サッカーの欧州カンファレンスリーグは11日、各地で1次リーグ第5戦が行われ、マインツ（ドイツ）の川崎颯太がアウェーのレフ・ポズナニ（ポーランド）戦で今季加入後初ゴールを挙げた。前半26分から出場し、2分後に先制点をマーク。その後、失点につながるPKを与え、後半40分に退いた。佐野海舟はフル出場。1―1で引き分けて勝ち点10となった。クリスタルパレス（イングランド）の鎌田大地は3―0と快勝したシェルボーン（アイ