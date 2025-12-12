気象台は、午前10時14分に、なだれ注意報を北見市常呂、網走市、斜里町、清里町、小清水町、佐呂間町、大空町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】北海道・北見市常呂、網走市、斜里町、清里町、小清水町、佐呂間町などに発表（雪崩注意報） 12日10:14時点網走、紋別地方では、風雪や高波に注意してください。網走地方では、大雪やなだれに注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■北見市常呂□な