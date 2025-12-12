月一連載企画「今も輝いてアイドル伝説」の第８弾は、来年デビュー４０周年を迎えるタレント・西村知美（５４）の登場です。１９８６年にデビューし、同年には日本レコード大賞の新人賞を獲得。デビュー記念日の来年３月２０日には自身３８年ぶりとなるソロライブを開催予定。「苦手」という歌に向き合う思いやバラエティー転身後の人生の変化、これまで出会ってきた先輩への感謝を語ります。リリースしたシングルは２２枚。