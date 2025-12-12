Aさんは給料日になるとATMに行ってお金をおろし、1カ月の生活費に使うお金と貯金を封筒で分けて管理しています。ですが、ここ数カ月ATMに備え付けられた封筒がないことに気が付きました。【写真】「未納料金があるから『1を押せ』」と電話→私「押せません…」たまたまタイミングが悪いだけと思っていたある給料日、行列が出来ていたATMに並んでいると、ATM使っている人がガサっと多くの封筒を持っていくところを目撃します。Aさん