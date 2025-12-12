私はアスカ。夫のユウスケとの間に小学生の娘が2人います。自分では、ごく普通の4人家族だと思っていました。ユウスケはもともとフリーランスとして働いていたのですが、仕事がうまく軌道に乗らず転職して会社員になりました。それと同時にフルタイムで大黒柱として働いていた私は、パート勤務になったのです。さてある夜のこと、ユウスケから「話がある」と言われて私たちの生活は一変しました。突然の言葉に、私は何を言われたの